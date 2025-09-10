藍白15縣市長為財源齊發聲　盧秀燕坐C位

中國國民黨籍台中市長盧秀燕領軍藍白縣市長齊聚台北召開記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月10日電（記者 張嘉文）藍白齊推新版財政收支劃分法，財源雖增加超過4千億元，但各縣市分配款幅度卻出現落差，引發地方政府反彈。在中國國民黨籍台中市長盧秀燕主揪下，今天下午藍白共15縣市首長一同召開聯合記者會。



會中將提出三大建議，除反對“行政院”將一般性補助款改為申請制，要求恢復發放，針對計劃型補助款如前瞻基礎建設預算等，不該“看顏色審查”，應該公平、公開分配。



這場記者會在今天下午2時於南港生技園區舉行，縣市首長一字排開向“賴政府”表達立場，主揪的盧秀燕位置安排在正中間的C位，台北市長蔣萬安和新北市長侯友宜在兩旁，盧當領頭羊的意味相當濃厚。



藍白15縣市首長10日下午齊聚在台北市南港生技園區召開“十五縣市站出來！捍衛地方補助”記者會，出席者包括台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、花蓮縣長徐榛蔚、基隆市長謝國樑、新竹市代理市長邱臣遠、苗栗縣長鍾東錦、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、台東縣長饒慶鈴、嘉義市長黃敏惠、南投縣長許淑華、新竹縣長楊文科、宜蘭代理縣長林茂盛與桃園副市長王明鉅。



“財政部”八月底估算明年度各縣市統籌分配稅款，部分縣市與預估值落差大，加上“中央”改變各項補助款分配原則，引爆各縣市政府反彈。“行政院長”卓榮泰曾表示，最快本周將找各縣市首長共商，但“行政院”迄今仍沒發出公文，盧秀燕因此邀藍白首長會商，主動對“中央”出招。