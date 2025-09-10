邱議瑩批老柯　王世堅：倚天屠龍出鞘要見血

綠委王世堅接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月10日電（記者 張穎齊）民進黨籍“立委”邱議瑩9日受訪指出，民進黨“立法院”黨團總召柯建銘聽不進大家建議，黨團成員這1年很痛苦折磨。民進黨籍“立委”王世堅10日表示，柯建銘應知所進退，要了解“倚天劍、屠龍刀不輕易出鞘，一出鞘就要見血！”



民進黨團幹部七長將於19日開議前改選，賴清德與多名綠委矛頭指向柯建銘應卸任總召，但柯建銘強調總召任期到明年2月1日。



率先要求柯建銘卸任的王世堅，10日下午赴民進黨中常會前受訪表示，該做的溝通都做了，“立院”黨團成員都一一在不同場合、時間發表過，以柯建銘那麼有智慧、博學多聞，應都聽到了，此時已非溝通，而是要做決定，相信柯建銘會有自己的判斷，因現在態勢很明確。



王世堅說，整個民進黨在回應社會要求，要改革、進步，若連這步驟都無法落實並踏出，那後續更多政策作為要改變會遇到更大的困難。



“倚天劍、屠龍刀，不輕易出鞘，那出鞘時，就要見血！”王世堅說，這是必然的，在這關鍵時刻，相信柯建銘該聽得進去，也應知所進退才對，不要有個人情緒。



媒體問，中國國民黨籍台中市長盧秀燕率15名藍白縣市首長，下午赴台北向“行政院長”卓榮泰喊話，要求重新分配地方補助款。



王世堅說，他們的目的正確，但不能不擇手段，他也會質疑很多事，包括對民進黨某些人的決定，他都強烈質疑；同樣針對財政收支劃分法的修訂，本身目的是對的，但國民黨卻不擇手段，藍白合強勢通過，不論青紅皂白，沒把公式算得很清楚。