王世堅：祝柯文哲健康　但別煽惑群眾抗司法

綠委王世堅接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月10日電（記者 張穎齊）前台灣民眾黨主席柯文哲在台北市長任內涉京華城案遭羈押禁見逾一年，8日以新台幣7000萬元交保。過去與柯文哲多有交鋒的民進黨籍“立委”王世堅10日表示，祝柯文哲身體健康、安好，面對未來更嚴厲的司法挑戰，要用智慧想清，不該用煽惑群眾的方式去對抗司法，這無任何助益。



王世堅10日下午赴民進黨中常會前受訪表示，他祝福柯文哲保持身體健康，看起來柯文哲這1年身體衰退不少，可能跟心境變化有最大關係，他們過去在台北市議會對戰8年，那時是公事公辦，他在議員的職位必須嚴厲監督柯。現在柯卸下市長後，大家好歹也是戰友一場，他對柯衹有祝福身體能夠安好，要冷靜面對未來更嚴厲的司法挑戰、質疑。



王世堅說，以柯文哲的智慧應清楚，要維持社會和諧，在司法的辯護上，就不要用煽惑群眾方式，這非常不好，對柯自己個人所處案件中，不會有任何助益。更何況司法對柯文哲提的質疑裡，還有許多是柯文哲必須好好面對、答覆，柯不要透過任何政治性活動或話語，來挑動、錯置司法上的辯駁，這非常不好。



王世堅說，柯文哲畢竟創立了民眾黨，社會上很多人對柯很多期待，柯應為自己的黨著想，更該把司法釐清楚，不然若柯被判有罪確定，對民眾黨會是很大傷害，最主要傷害是所有信賴民眾黨的小草，小草最無辜，從政者一定要潔身自愛。



他說，小草是數以萬計，柯文哲不能只為自己，巧妙地修飾辯護、帶動群眾去挑戰司法，這樣不好。民進黨其實在這次司法論辯過程中，都很節制，身為執政黨，讓司法公平獨立審理，不會運用挑動群眾、辦大會的方式，或用政治性語言去解釋柯的司法案件。



王世堅強調，他希望柯文哲交保後這段期間，謹守本分，跟相關證人不能聯繫，不要有任何政治性的動作、集會，讓司法公正審判才對。