藍白15縣市聯合聲明：確保補助款只增不減

藍白共15縣市首長一同召開聯合記者會，眾人一字排開向賴政府表達立場。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月10日電（記者 張嘉文）經藍白修正財政收支劃分法後，“行政院”雖釋出逾4千億統籌分配款給地方政府，但部分縣市補助不增反降，又因分配公式矛盾，出現逾300億元無法完成分配等亂象。中國國民黨台中市長盧秀燕今日領軍15個藍白縣市首長齊聚台北，要向“中央”爭取補助。



在盧秀燕主揪下，今天下午藍白共15縣市首長一同召開聯合記者會，眾人一字排開向“賴政府”表達立場，在記者會一開始就先由各縣市長在聯合聲明下方簽名並合影，強調眾人的立場一致。



該聲明指出，“行政院”自今年5月違法刪減地方政府一般性補助款後，又縮減2025、2026年度社福、教育、捷運等計劃型補助款；8月更留有345億元統籌分配款未分配。8月底修訂新版補助辦法，甚至將一般性補助款改為不透明的申請制，且未依法保障地方獲配“不少於修法前”。



聲明提出三點訴求：1、統籌分配款與一般性補助款應依《財劃法》立法精神合理分配，並確保修法後“只增不減”；2、一般性補助款應回歸透明、公平、公開的公式分配，不得淪為“中央”片面制定的申請制；3、“中央”原已核定的補助款應受保障，不得任意短編、刪減或拖延，應盡速補足，避免衝擊地方施政。