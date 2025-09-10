硬起來要錢！蔣萬安：就要地方包圍“中央”

台北市長蔣萬安。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月10日電（記者 鄭羿菲）台“財政部”近日公布明年各地方統籌分配稅款，各縣市政府算法與“中央”不同，引發地方縣市不滿，在中國國民黨籍台中市長盧秀燕領軍下，藍白15縣市長10日齊聚一堂，國民黨籍台北市長蔣萬安也強硬嗆聲強調，今天站出來就是要地方包圍“中央”，不要處處受制，看“中央”的臉色！



朝野就“財政收支劃分法”相關爭議越演越烈，“行政院”發言人李慧芝9日指出，“立法院”倉促修法後，產生三項無法解決的問題，包括公式錯誤等。相關部會正在盤整，待幕僚作業完成後，“行政院長”卓榮泰將在近期內邀請地方首長會商，共同尋求解決方案。



藍白15縣市首長10日下午齊聚在台北市南港生技園區召開“十五縣市站出來！捍衛地方補助”記者會，出席者包括台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、花蓮縣長徐榛蔚、基隆市長謝國樑、新竹市代理市長邱臣遠、苗栗縣長鍾東錦、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、台東縣長饒慶鈴、嘉義市長黃敏惠、南投縣長許淑華、新竹縣長楊文科、宜蘭代理縣長林茂盛與桃園副市長王明鉅。



蔣萬安致辭時表示，連續好幾年“中央政府”超徵稅收好幾千億元，民進黨會告訴大家，是因為經濟發展超乎預期是錯誤的，這是“賴政府”沒有精準預測經濟發展的能力，因此連續幾年編列收支不相符的預算。不然，就是刻意低估收入，然後以自己的意思來使用這些超徵稅款，年年超徵，“中央政府”還是要年年舉債編列各種名目的特別預算，這是一個會持家的政府嗎？



蔣萬安說，今天“行政院”遲遲不分配新台幣345億元的統籌分配稅款，還要將原本有客觀公正計算公式，來分配給地方政府的一般性補助款改為審查制，甚至讓原本該核定的計劃性補助款至今遲遲沒有下文，讓地方政府無所適從，也沒辦法精準編列下一年度的預算。

