台灣人口連20個月負成長　逼近超高齡社會

台灣各月折合年粗出生率、粗死亡率動趨勢。（照片：台“內政部”） 中評社台北9月10日電／台“內政部”10日公布最新戶口統計資料，台灣人口總數截至8月為止是2332萬8343人，整體計算自然增加與社會增加後，總人口較7月減少9593人，人口連續20個月負成長。其中，65歲以上人口數占19.72%，已經逼近世界衛生組織定義“超高齡社會”的20%。



“內政部”今天公布最新戶口統計資料，截至今年8月底，人口總數為2332萬8343人，相比去年同期減少7萬8265人，也比7月減少9593人。



在新生兒數部分，8月出生數為8464人，折合年粗出生率為千分之4.27，較去年同期減少3179人，也比7月少了475人。整體而言，今年前8月新生兒數共7萬2778人，相比去年的前8月有8萬5941人，減少1.3萬餘人，5月出生數8433人更打破最低出生數紀錄。



至於死亡數，8月人口死亡數為1萬5226人，平均約每2.9分鐘死亡一人，折合年粗死亡率為千分之7.68，較去年同期減少1604人，也比7月減少1620人。



另外，截至8月底，65歲以上人口數為460萬餘人，占19.72%；15歲至64歲人口數為1602萬餘人，占68.68%；0歲至14歲人口數為270萬5816人，占總人口比率11.60%。其中65歲以上人口數占19.72%，已經逼近世界衛生組織定義“超高齡社會”的20%。