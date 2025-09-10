高雄興達電廠火警　藍轟市府失職成爆炸之都

高雄興達電廠9日晚間發生爆炸。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月10日電／高雄興達電廠新2號燃氣複循環機組昨晚在測試期間驚傳爆炸，火光衝天、濃煙密布，震驚各界。中國國民黨高雄市議會黨團今天痛批，高雄已淪為“爆炸之都”，“中央”倉促推動能源政策與市府怠惰監督雙雙失職，是釀成此次意外的“雙重禍因”，要求全面徹查事故並立即檢討能源政策。



國民黨高雄市議會黨團總召黃香菽指出，根據審計報告，新2號機組原訂2026年3月底商轉，台電卻自行提前至2025年底，質疑是否為配合“非核家園”政策硬趕工，導致測試不穩定而釀成爆炸，必須徹查到底。



黃香菽痛批，高雄市府毫無作為，細數台電諸多違規行為：3、4號燃煤機組操作許可過期仍持續開機，市府竟然默許；停機期間仍大量購煤，3年內煤倉自燃高達255次，市府卻聲稱不知情。



黃香菽質疑，據居民反映，本次爆炸前就有氣體外洩並傳出異味，里長要求疏散居民，市府為何毫無反應？她狠酸，高雄市長陳其邁至少該對台電表達震怒，而非消極以對，“一次又一次的工安與環保意外，顯示市府對興達電廠完全狀況外！”



“這次是測試就出包爆炸，下次還會發生什麼？高雄人都很害怕！”高市議員許采蓁要求陳其邁市長必須展現魄力，代表高雄人向“中央”強烈抗議，落實區域用電均衡，不能再讓高雄獨自承擔所有風險。



許采蓁並要求台電必須完整公開事故原因，全面強化防災計劃與安全設備。她強調，“高雄不是能源政策的提款機，更不是“中央”的實驗場！市府若再消極縱容，就是對市民安全的徹底背叛。”

