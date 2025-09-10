綠南高嘉辦初選　選對會握17縣市提名權

民進黨發言人吳崢。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月10日電（記者 張穎齊）民進黨“2026年選舉對策委員會”今日召開首次會議，黨發言人吳崢說明會議決議，縣市首長提名作業訂定三類原則：第一類為民進黨執政且首長任期即將屆滿的縣市，將採取初選制度；第二類為民進黨執政但首長任期未滿的縣市，將由黨主席賴清德提名並經中執會同意後徵召；第三類非執政的縣市也由選對會徵詢協調提名後經中執會確認徵召。



第一類辦理初選的縣市為台南市、高雄市、嘉義縣；第二類爭取連任的首長為屏東縣周春米、澎湖縣長陳光復，預料將會被徵召提名；第三類非昰非民進黨執政縣市，會由“選對會”經徵詢協調過程提名。



民進黨中常會後，吳崢轉述選對會的討論內容。關於明年選戰會議，2026選對會有大方向共識，全代會通過2026特別條例。關於提名框架，22縣市分3種類別，照不同原則處理。第一類是針對民進黨執政中的現任首長將滿2屆的，這樣的縣市會辦初選，就是台南市、高雄市、嘉義縣。



吳崢說，第二類是民進黨執政、但還沒連任，包含屏東縣、澎湖縣。民進黨根據提名特別條例，由主席賴清德提名後，經中執會辦理徵召。第三類是非民進黨執政縣市，會由選對會經徵詢協調過程提名後，中執會確認辦徵召作業。選對會成員對此框架確認清楚，以這三類分類，全力派出每縣市最優秀人選。



吳崢轉述賴清德中常會中談話。賴清德表示正進行22縣市黨務座談，並聽取基層民意，讓黨公職瞭解中央施政成果，向民眾宣傳，政府做哪些事，並澄清錯假訊息。民進黨從黨外到組黨、在野、到執政，從逆境中向前改革，這是民進黨的進步價值。



賴清德說，上週座談上，黨公職關心“國家”未來施政方向。從蔡英文到賴清德，都要更加強“國安”、“國防”，要有更好的經濟發展，全面照顧社會。未來施政重點是針對青年、弱勢，才能得更多人民支持。民代也要快速、廣泛、深入回應基層。要善用科技，首長要到第一線說明、捍衛政策。