民進黨批黃國昌“三巨頭”會商說幻想造謠

民進黨發言人吳崢。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月10日電（記者 張穎齊）前台灣民眾黨主席柯文哲在台北市長任內涉京華城案遭羈押禁見逾一年，8日以新台幣7千萬元交保。民眾黨主席黃國昌9日爆賴清德、“行政院長”卓榮泰、民進黨秘書長徐國勇“三巨頭”急開會討論如何對付柯文哲。民進黨發言人吳崢10日回批，黃國昌別再幻想、造謠，對民眾黨公信力並不好。



黃國昌9日在台北地方法院旁聽完柯文哲出庭後，到院外受訪爆，賴清德、卓榮泰、徐國勇針對柯文哲交保，8日晚間緊急在府內開會討論如何因應柯文哲交保後的社會迴響，府更一條龍開始操作罵柯文哲。



民進黨10日下午中常會後，曾與黃國昌一起在時代力量的吳崢回應，黃國昌這樣陳述是子虛烏有，這是黃國昌的個人臆語，他覺得黃國昌過去常會有純屬個人的推測、幻想，例如過去也有黃國昌身邊的人指出，黃國昌想去參加“總統”選舉辯論，會讓其他“總統”參選人在辯論時嚇到皮皮剉（閩南語：因害怕而渾身發抖）。



吳崢表示，這都是黃國昌想像，黃國昌心中有很多小劇場正在進行，他要嚴正針對黃國昌說“三巨頭”等云云陳述，完全是子虛烏有、不存在。呼籲黃國昌已是民眾黨主席，在政壇上也是有相當重要的地位，既然是代表民眾黨發言，那就要謹慎、務求實事求是，別隨便信口開河、造謠，否則對民眾黨的公信力是很不好。