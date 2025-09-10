蔣萬安談財劃法爭議　籲少點口水多點辦法

左起新北市副市長劉和然、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月10日電（記者 鄭羿菲）針對中央統籌分配稅款與補助款爭議延燒，藍白15縣市長10日召開記者會爭取地方財源分配，“行政院長”卓榮泰上午則回應“可惜，若當時“立法院”接受“行政院”覆議，應就可解決”。中國國民黨籍台北市長蔣萬安下午則認為卓避重就輕，呼籲少一點政治口水，多一點辦法。



針對統籌分配稅款與補助款爭議，藍白15縣市長10日共同召開記者會，卓榮泰上午則回應，滿可惜的，如果當時“立法院”有接受“行政院”的覆議，這些問題當時就應該可以解決。不過還好，他希望地方首長先以解決問題的方法、態度，先行討論過也好，本周他也會分時間邀請地方首長來，就解決問題的最終方式，看要怎麼來處理。



蔣萬安今天除在致辭時強硬表態“今天就是要地方包圍中央”外，媒體也問及對卓榮泰的說法有何回應，盧秀燕當下並未回應，而蔣萬安立刻拿起麥克風說，他認為這是避重就輕，如果真的有願意落實地方自治，及解決長期中央、地方財政失衡的狀況，那就應該要來面對問題、解決問題，少一點政治口水，多一些辦法。



藍白15縣市首長10日下午齊聚在台北市南港生技園區召開“十五縣市站出來！捍衛地方補助”記者會，出席者包括台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、花蓮縣長徐榛蔚、基隆市長謝國樑、新竹市代理市長邱臣遠、苗栗縣長鍾東錦、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、台東縣長饒慶鈴、嘉義市長黃敏惠、南投縣長許淑華、新竹縣長楊文科、宜蘭代理縣長林茂盛與桃園副市長王明鉅。