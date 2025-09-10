高雄興達電廠爆炸引恐慌　綠營要求調查真相

高雄興達電廠9日晚間發生火警，台電10日上午9時在永安區公所開說明會。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月10日電／高雄興達電廠新二號燃氣復循環機組在測試過程中發生爆炸，雖無人員傷亡，但事故影像引起市民擔憂與恐慌。民進黨高雄市議會黨團10日嚴正表示，市民安全無分黨派，不能打折扣。要求台電公開透明調查，“中央”與市府同步檢討改進，全力保障市民安全與用電穩定。



高雄興達電廠9日晚間發生嚴重火警！新建2號燃氣機組疑似因天然氣洩漏起火，現場大爆炸，濃煙火舌直竄天際，陣陣聲響更是嚇壞附近居民，稍早台電召開記者會說明，表示“台電公司對昨天晚上發生的意外，深深感到抱歉，確實台電公司在試運轉的過程中有設備異常、管線異常，目前初判是有天然氣洩漏，最後引發的火災”。當地居民在上午台電的說明會砲聲隆隆，滿是憂心。



民進黨團江瑞鴻總召表示，台電必須針對事故成因盡速調查並向社會完整交代，相關測試與施工程序是否有疏漏，務必讓市民清楚知道。資訊透明，才能消弭疑慮、恢復社會信任。



民進黨團副總召陳明澤認為，興達電廠爆炸雖然沒有人員傷亡，但確實造成市民恐慌，台電必須更加積極，全面檢視燃氣與燃煤機組的安全狀況，建立清楚的通報與防災機制，確保居民在第一時間獲得資訊。



民進黨團幹事長鄭孟洳表示，我們支持能源轉型、非核家園的方向，但安全不能妥協。“中央”應全面檢討電廠施工測試流程、管理制度，以及高雄承擔能源風險的合理性，推動 “區域用電正義”，讓責任與風險更均衡。