盧秀燕：賴政府藉補助修理地方　應放下屠刀

左起，台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕及桃市副市長王明鉅。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月10日電（記者 張嘉文）藍白齊推新版財政收支劃分法，財源雖增加超過4千億元，但各縣市分配款幅度卻出現落差。中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天號召藍白15縣市首長齊聚，共同向“賴政府”提出三大訴求，她發言時批評，“中央”藉著補助地方的生死大權修理各縣市政府，希望“中央”能趕快放下屠刀。



藍白15縣市首長10日下午齊聚在台北市南港生技園區召開“十五縣市站出來！捍衛地方補助”記者會，出席者包括台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、花蓮縣長徐榛蔚、基隆市長謝國樑、新竹市代理市長邱臣遠、苗栗縣長鍾東錦、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、台東縣長饒慶鈴、嘉義市長黃敏惠、南投縣長許淑華、新竹縣長楊文科、宜蘭代理縣長林茂盛與桃園副市長王明鉅。



盧秀燕在會中表示，誠懇呼籲“中央政府”以民為本、以民為念，和全台灣22個地方縣市政府建立良好的夥伴關係，顧民生、拚經濟、做建設，但“中央”卻藉補助地方預算的生死大權，修理刁難各地方縣市政府，大砍補助款，已經影響地方施政。



盧秀燕說，為了地方民眾的權益與建設，縣市首長必須挺身而出，否則有愧民眾。她希望“中央政府”放下屠刀，放下這把大砍地方政府補助款和分配款的屠刀，依照財劃法修法精神，依公式公開、透明、比照過去補助地方經費。



盧秀燕強調，不要忘記政府的稅收來自全台各地方縣市民眾繳納，所以“中央”不該集權、集錢，不該藉由補助款杯葛地方政府施政，這是不道德的。她強調，地方政府做得好，“中央”才會好，“國家”才會好，大家要一起努力才對。



盧秀燕也為今天無法到場的連江縣長王忠銘帶話，她說，王表示離島比本島縣市更加弱勢，但“中央”不僅沒有額外照顧弱勢的離島，還讓補助款與分配款不增反減，希望就算無法增加，至少不要減少。