土地百筆存款3億！鍾東錦：娶到一個好老婆

苗栗縣長鍾東錦與妻子陳美琦。（鍾東錦臉書） 中評社台北9月10日電／台“監察院”9日公布最新一期廉政專刊，包含部分縣市首長的財產申報資料。其中，無黨籍苗栗縣長鍾東錦名下土地上百筆、存款新台幣3億餘元，還有3161萬餘元的美債，財力驚人。對此，鍾東錦10日表示，“我選擇誠實申報，從政，應該一本良知”並不諱言“我的運氣很好，娶到一個好老婆，在我最艱困的時候，扶持著我到今天”。



“監察院”最新一期廉政專刊9日出刊，根據申報資料，鍾東錦與配偶陳美琦名下有61筆土地、7筆建物在苗栗縣與新竹縣。另也有在苗栗縣與新竹縣的61筆土地、3筆建物交付信託，整體土地筆數破百。存款部分，兩人共有新台幣3億96萬5216元，另有價值3161萬4832元的債券，此外有事業投資統日實業股份有限公司690萬元。



鍾東錦10日在臉書發文表示。“據實申報也許換來政治對手的操弄，但誠實的價值並不會因此而減損，面對爭議，直球對決是我一貫的風格”。政治人物的財產申報，一直是政客以及網紅代議士們的主戰場。以黨為界，雙重標準，對不合常理的申報視而不見。但據實申報的人卻反受檢討，是常態，也是病態，是台灣選風敗壞下的縮影。



鍾東錦指出，更令人驚訝的是，歷經大罷免大失敗的教訓，這群人非但沒有因此而覺醒，依舊採取極端以及影射扭曲的方式，運用媒體與輿論，陷人於罪，不需負責也不用證據。“沒有人為國家空轉一年而道歉，而持續用同樣的方式把故鄉推向撕裂的邊緣”。



鍾東錦想起，大罷免時陳美琦只是經過了連署攤位，就被對手誣指為率眾恐嚇罷團。而這群代議士沒有一個人不知道這件事情，但卻沒有人伸手阻止。放任不實與虛假的新聞，傷害他的妻子，迫害他的家人。只要對選舉有益，這群人就算捏造謊言也在所不惜。