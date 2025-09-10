館長恐被罰怨藍沒人幫說話　 傅崐萁發文聲援

網紅館長陳之漢抱怨，國民黨沒有人幫他說話，國民黨團總召傅崐萁貼文聲援。（照片：傅崐萁臉書） 中評社台北9月10日電／網紅館長陳之漢在726罷免投票前，在直播中露出民調數字，此舉遭到民進黨前桃園市議員王浩宇檢舉，疑似違反《選舉罷免法》規定，最高恐面臨新台幣100萬的罰鍰，這讓館長非常憤怒，抱怨“國民黨零人幫他說話”。對此，中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁9日在臉書發文聲援，表示館長是他們的好兄弟。



館長近日開直播時談論到此事件時抱怨，他支持過許多藍營人士，但這幾天他感到心寒，藍營31個曾面臨罷免危機的“立委”有哪個幫他發文聲援，“沒有啊！沒人幫我說1句好話啊！現在國民黨“立委”罷不到就放鬆了”。



傅崐萁表示，賴清德上任一年多，動用國家機器司法手段搞大罷免大收押，柯文哲被押一年才剛交保出來，現在“賴政府”又對館長動手，台灣人民看得下去嗎？



傅崐萁指出，萊爾校長對於不同意見的人就移送法辦，利用各種側翼攻訐抹黑，用高壓手段箝制人民，這絕非民主社會常態。



傅崐萁強調，國民黨“立法院”黨團聲援這些守護台灣民主自由的好朋友，特別向遭受池魚之殃被攻擊的館長表達謝意，感謝他對31位被罷免的藍委竭盡所能的力挺。



傅崐萁說，館長是我們的好兄弟，有難同當，我們會繼續朝“下架賴清德”目標勇往邁進。