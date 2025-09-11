中評關注：一場記者會盧秀燕三面向秀實力

台中市長盧秀燕號召在野縣市首長向民進黨政府發聲。（中評社 資料照） 中評社台中9月11日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市長盧秀燕10日號召在野15個縣市首長開記者會，針對重籌分配款及地方補助款議題聯合向民進黨政府提出3大訴求。值得注意的是，時值國民黨主席即將改選，以及台灣民眾黨前主席柯文哲交保之際，盧秀燕藉此向執政黨、在野陣營、黨內三面向展現政治影響力的意味濃厚。



“立法院”去年底三讀通過《財政收支劃分法》修正案，不過“行政院”發言人李慧芝日前稱，因新版《財劃法》水平分配公式矛盾，有超過新台幣300億元無法完成分配，“要給錢也給不出去”，得重新修法。相關說法引發藍白“立委”反彈，在野執政縣市並在盧秀燕的號召下，10日在台北聯合召開記者會，要求“行政院”應依照《財劃法》立法精神完整且合理分配款項。



盧秀燕並要求“賴政府”“放下屠刀”，態度堅定、強勢。包括台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市副市長王明鉅、基隆市長謝國樑、宜蘭縣代理縣長林茂盛、新竹縣長楊文科、新竹市代理市長邱臣遠、苗栗縣長鍾東錦、花蓮縣長徐榛蔚、南投縣長許淑華、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、台東縣長饒慶鈴等人，共同提出“合理分配統籌分配款、一般性補助款回歸公式設算、保障已核定補助款”三大訴求。



盧秀燕號召在野執政縣市“地方包圍‘中央’”，政治訊號不言而喻，且時間點巧妙選在國民黨主席即將改選，以及台灣民眾黨前主席柯文哲交保之際，顯然有意向執政黨、在野陣營、黨內三面向展現政治影響力。



執政黨方面，盧秀燕集結15個地方政府向民進黨政府叫板，讓綠營不能小看其政治能量；民眾黨方面，面對近日柯文哲交保後，政壇開始討論起2028大選的藍白合作，是要“柯盧配”還是“盧柯配”等議題，盧秀燕透過登高一呼集結藍白執政縣市的氣勢，向白營傳達“共主在此”的訊號；國民黨內部方面，盧秀燕已宣布不參選黨魁，未來與繼任黨主席的合作，是其延續政治舞台的要素之一，所以透過“實力原則”，無論未來是誰就任，“尊盧”都會是優先考量。

