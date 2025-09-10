高雄興達廠爆炸　台電董事長曾文生親上火線

台電董事長曾文生10日下午召開記者會，說明起火點位於新2-2號氣渦輪機天然氣加熱器下游管線法蘭，該處主要是鎖螺絲固定，非焊接。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月10日電（記者 蔣繼平）台灣重要的火力發電設施、高雄興達電廠9日晚間發生天然氣外洩閃燃爆炸，所幸無人傷亡，但火勢與衝擊波造成居民恐慌。台電董事長曾文生10日下午召開記者會說明起火點位於新2-2號氣渦輪機天然氣加熱器下游管線法蘭，承諾不會逃避責任，並配合安全檢查停機，調查完畢及復原完備後，等提報高雄市政府同意才會恢復試運轉作業。



高雄興達電廠9日晚間發生火警，起火位置在新建2號燃氣機組疑似因天然氣洩漏閃燃爆炸，所幸沒有產生傷亡。台電董事長曾文生10日下午3時在興達電廠內的行政大樓召開記者會，說明調查起火原因。



有關事件過程，曾文生指出，9日19時57分現場偵測到天然氣外洩，2分鐘後人員立即停機並通報撤離，20時5分起火，20時24分消防局進場滅火，20時40分現場已無明火，隨後火勢撲滅，無人員傷亡。針對此次發生火警事故引起各界關注，台電深表歉意。



初步調查起火點，曾文生表示，經與相關工程團隊赴現場勘查，天然氣洩漏點初步判斷為新2-2號氣渦輪機天然氣加熱器下游管線法蘭（用於連結兩段管線或管件的金屬構件，通常以螺栓鎖固並夾入墊片以確保密封），待現場搭架完成後將進一步檢視法蘭洩漏原因。