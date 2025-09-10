侯友宜批賴政府事權不清　上級請客地方買單

新北市長侯友宜（中）。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月10日電（記者 鄭羿菲）藍白齊推新版財政收支劃分法，財源雖增加超過4千億元，但各縣市分配款幅度卻出現落差，引發地方政府反彈，就連平常“政治不沾鍋”的中國國民黨籍新北市長侯友宜都受不了。侯在藍白15縣市長10日召開的記者會上強調，“中央”需要把事權說清楚，不要“‘中央’請客、地方買單”，要有完整透明的方式充分討論，大家共同面對。



藍白15縣市首長10日下午齊聚在台北市南港生技園區召開“十五縣市站出來！捍衛地方補助”記者會，並共同連署三點聯合聲明，出席者包括台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、花蓮縣長徐榛蔚、基隆市長謝國樑、新竹市代理市長邱臣遠、苗栗縣長鍾東錦、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、台東縣長饒慶鈴、嘉義市長黃敏惠、南投縣長許淑華、新竹縣長楊文科、宜蘭代理縣長林茂盛與桃園副市長王明鉅。



侯友宜表示，他要特別感謝盧秀燕，讓大家齊聚一堂有共同聲明，財劃法通過後，他也有看到“中央”釋出善意，希望就財劃法的分配，要與地方首長好好溝通，這份善意他都接收到了。而財劃法20多年沒有修法，通過後事權分配也是非常重要的重點。這段時間在偏鄉、在中南部、在苗栗、台南、高雄、雲林等各縣市，就事權分配大家都有不同的聲音。



侯友宜說，這是不分黨派、不分顏色的，大家都希望透過理性討論，不是對抗，好好把人民的每一分一毛的納稅錢用在人民身上。但他要強調，在事權分配上，“中央”要做好調整，哪些是“中央”的事情、哪些是地方的事情，“不要‘中央’請客、地方買單”，要有完整透明的方式大家充分討論、共同面對。



侯友宜抱怨道，今年大家在編列明年的預算都遇到很多挑戰與困難，到底要編多，還是要編少，因為都不清楚，多也不行、少也不行，造成大家困擾。新北市用人口來算，每次人均預算都是全台最後一名，就算統籌分配稅款看起來新北分了蠻多錢的，但是人均預算還是最後一名。