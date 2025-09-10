陳其邁批電廠爆炸說明慢半拍　嗆台電董事長

民進黨籍高雄市長陳其邁10日出席市政活動時受訪。（中評社） 中評社高雄9月10日電（記者 蔣繼平）台灣重要的火力發電設施、高雄興達電廠9日晚間發生天然氣外洩閃燃爆炸，所幸無人傷亡，但火勢與衝擊波造成居民恐慌。民進黨籍高雄市長陳其邁10日受訪表示，他認為台電公布事故原因延遲非常不應該，他已對台電董事長曾文生表達不滿。另外停機的兩部機組須確保安全無虞，市府才會准予試運轉。



興達發電廠裝置容量是全台第三大，發電量約佔全台1成，是“南電北送”的主力部隊。



高雄興達電廠9日晚間發生天然氣外洩閃燃爆炸。陳其邁10日出席市政行程時受訪表示，市府要求台電需要將然氣新2號機、1號機停機進行安全檢查，確保安全無虞才會准予試運轉，若沒有安全保證，不會准進行相關工作。



針對引起民眾恐慌與疑慮，陳其邁表示，興達電廠距茄萣、永安的居民非常近，任何工安事件或火災都會引起民眾不安，台電需要做好社區溝通回饋，尤其是資訊透明，讓居民更了解狀況。



有關台電公布事故慢半拍挨批，陳其邁表示，他9日晚間8點多到現場，第一時間要求台電必須出面說明清楚，到晚間11點，又再次要求盡速說明，因為要釐清起火原因，但台電有所延遲，台電依然沒有說明，直到11點多台電才派員出面說明。



陳其邁強調，他認為台電應該適時揭露，未來類似事件台電與社區應該建立溝通協調機制，不應該再發生這種錯誤。以市政府立場是說明火警處置，對於台電拖到11點多才說明，他認為非常不應該，已當面向曾文生表達不滿。



未來是否發送細胞簡訊以提醒居民？陳其邁表示，如果要疏散必要就會發送，興達電廠部分，未來會請台電根據此次經驗，是否需要發送來檢討，應變也要演練落實，責成台電公司進行民眾安全防護不同等級事件發生，需要撤離等演練工作。