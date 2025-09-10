朱立倫聲援柯文哲　轟檢抗告嚴重打擊司法

國民黨主席朱立倫主持中常會。（照片：國民黨提供） 中評社台北9月10日電／針對台灣民眾黨前主席柯文哲交保，中國國民黨主席朱立倫今日主持常會時表示，社會上認為柯案沒有具體證據顯示受賄，長期的羈押變成押人取供，包括這兩天檢方抗告，也是對司法嚴重的打擊。他強調“遲來的交保不是正義”，應給柯文哲空間來證明他的清白。



對於新版的“財政收支劃分法”分配爭議，朱立倫也說，公式的設計的確有瑕疵，但“財政部”應該用正確的公式試算之後，重新分配345億給各縣市政府，作為下一年度編列預算送議會審查的參考，大部分的問題就能解決。



前台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城案遭羈押逾1年，8日交保獲釋。北檢提出抗告。



朱立倫表示，台灣民主化幾十年來，司法應該是民主最後的防線、公平正義的代表。但司法卻變成操控、打壓在野黨與異己的工具，民眾無法接受。柯文哲的案子，社會觀感認為沒有具體的證據顯示受賄，長期的羈押變成押人取供，應該回歸法院辯論與證據呈現，讓司法公平正義重新取得社會信心。



朱立倫表示，在政治上，在野合作、藍白合作持續扮演強力監督的關鍵性角色，不容許執政黨濫用司法、濫權腐化，不容許執政黨錯誤的政策影響民生。藍白將在“立法院”、政黨之間，或是明年選舉等方向持續推動合作。



針對財劃法公式爭議，朱立倫說明，財劃法應該朝野共同努力，“行政院”更應該端出版本，結果卻是用杯葛、拒絕的態度。財劃法修法從75%“中央”財源改為66%，另外“直轄市”獲得的財源相對各縣市也降低，減少了城鄉的差距、南北的差距，重新創造新的公平的、財劃的環境。

