高雄市府：興達電廠新機組全面停機徹查

高雄興達電廠9日晚間發生火警，台電10日上午在永安區公所舉辦說明會。（照片：高雄市政府提供） 中評社高雄9月10日電／針對9日晚間，台電興達電廠2號機組發生爆炸意外，引發社會及民眾不安，高雄市政府表示，市長陳其邁嚴正要求興達電廠應做好地方溝通，新複循環2號機、1號機，要停工全面檢查，查明事故原因，改善完成才准予試運轉。若未完成改善、後續檢測不符標準、無法給社會一個合理交代，市府絕對不會同意開機運作。



高市府表示，昨日晚間獲報興達電廠火警，第一時間市長陳其邁、副市長林欽榮及相關局處首長立即趕赴現場救災外。現場因媒體採訪需求，由林欽榮向媒體簡要說明，採訪結束後考量火勢仍持續，林欽榮立即返回廠內指揮，後續亦請民政局長及永安區長向里長做詳細說明。



據了解，陳其邁於晚間9點、10點間即數度要求台電應立即向社會大眾說明情形，但台電卻不願出面，直到11點半才出面說明，致使地方無法掌握最新資訊，引發不安讓民眾誤解，陳其邁對台電處置當面向台電董事長曾文生表達不滿。



高雄市府並於10日由副秘書長王宏榮率隊參加台電於永安區公所辦理之說明會，由興達電廠廠長洪貴忠與南部施工處處長黃啟祥親自向6位里長說明0909興達電廠新複循環燃氣機組火警事件。



高市府說，市府勞檢處已勒令現場停工，後續配合消防局火調結果𨤳清肇災事由，涉有違反職安法部分，可處以最高30萬元罰鍰。



高市府強調，市府一定與民眾站在一起，嚴格監督台電。本次發生事故的2號機，以及同樣在試運轉程序中的1號機，都要以安全作為第一考量，立即停工並作全面檢查，除非查明事故原因並且完成改善，否則市府不會同意台電公司重新開始試運轉。另外，台電公司要立即檢討偵測、預警及通報機制，調查周邊居民損失並進行賠償。