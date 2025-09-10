花蓮義民節放水燈　祈義民爺保佑鄉親

花蓮縣政府舉行義民節前的重要儀式“放水燈”。（花蓮縣政府提供） 中評社花蓮9月10日電／花蓮縣政府9日於七腳川溪畔舉行義民節前的重要儀式“放水燈”。花蓮縣政府客家事務處長潘乾鑑與現場民眾共同點亮逾百盞七彩蓮花心燈，祈求義民爺保佑花蓮風調雨順、鄉親平安幸福。



每年農曆7月20日是客家族群最重視的義民節，花蓮縣府為讓縣內客家鄉親在重要節日齊聚向義民爺祭祀祈福。迄今已連續12年辦理義民祭文化活動，傳揚客家文化。



前年起參照新竹新埔義民總廟的傳統，於義民節前增設放水燈儀式，象徵解厄消災、祈安納福，進一步深化祭祀內涵。今年延續傳統並融合在地特色，特別選用以魚飼料製成、可自然溶解於水的蓮花心燈，兼顧祈福意涵與環境永續理念。



花蓮縣政府9日於七腳川溪畔舉行義民節前的重要儀式放水燈。當日由花蓮縣客家事務處長潘乾鑑與現場眾人共同點亮逾百盞七彩蓮花心燈，祈願花蓮風調雨順、鄉親平安幸福。



處長潘乾鑑表示，義民爺是客家族群重要的信仰，縣府每年舉辦義民祭活動，不僅延續傳統儀式，也不斷注入創新元素，期盼讓更多人認識花蓮客家文化的多元面貌，進而促進客家文化的傳承與發揚。



客家處指出，9月11日（農曆7月20日）將在花蓮義民堂、鳳林長橋義民亭及富里竹田義民亭等處，同步舉辦義民節祭祀祈福儀式。同日也會在客家文化園區舉辦一系列傳統與創新結合的活動。活動包括社團創意挑擔賽、客家技藝體驗、客家美食饗宴、客話吹牛趣味表演、藝文團隊表演及在地市集展售等。現場會展示創意賽神豬得獎作品並頒發獎項。