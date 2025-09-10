興達電廠大爆炸　里長柯男烈形容像飛彈炸到

“永安鹽田彩繪村”是在地景點，百年前當地居民以曬鹽及賣鹽為生，為了加深文化歷史而進行彩繪，牆壁上可發現台電是贊助單位之一。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月10日電（記者 蔣繼平）台灣重要的火力發電設施、高雄興達電廠9日晚間發生天然氣外洩閃燃爆炸，所幸無人傷亡，但火勢與衝擊波造成居民恐慌。高雄市永安區鹽田里俗稱彩繪村，距爆炸點8百公尺，震到兩年新屋牆壁龜裂、活動中心輕鋼架掉落，釀災情及心理陰影。當地鹽田里長柯男烈形容就像飛彈炸到，巨大聲響相當駭人。



高雄興達電廠9日晚間發生天然氣外洩閃燃爆炸，台電10日下午召開記者會說明起火原因，初步調查起火點位於新2-2號氣渦輪機天然氣加熱器下游管線法蘭。因起火點在高處須搭鷹架，將再詳細調查連結管線應該鎖固密封的部分外洩原因。



永安區鹽田里鄰近興達電廠，該里約500人左右，建築幾乎都是傳統的紅瓦厝。鹽田里長柯男烈指出，他的住處是里辦公室，算是剛蓋兩年的新屋，昨晚一震，牆壁就出現龜裂，總長度有5公尺以上。他形容就像飛彈炸到，巨大聲響相當駭人。



柯男烈10日也巡視該里情況，不過他發現，許多都是老屋，很難斷定災損，只有他這個新屋比較容易看出來。另外，他也發現社區活動中心的1樓門口屋頂的輕鋼架，因為昨晚衝擊波而損壞掉落，至於其他災損還要再花時間訪視里民瞭解。



“永安鹽田彩繪村”是在地景點之一，百年前當地居民以曬鹽及賣鹽為生，也是鹽田里的由來。過去為了加深文化歷史，邀請東方設計學院來彩繪古厝，高雄市永安區公所、台電興達發電廠及台灣中油公司永安液化天然氣廠均共同贊助。