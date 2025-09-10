柯志恩爆美濃盜採砂石嚴重　高雄市府動起來

高雄市政府強調，違法盜採土石行為“嚴查嚴辦！絕不寬貸！”。（照：高雄市經發局提供） 中評社高雄9月10日電／為杜絕農地不法盜採砂石，高雄市政府副秘書長張家興10日上午率領市府跨局處團隊，前往美濃新吉洋段、吉安段與成功段盜採熱區查勘，並檢視農地整地規範與數位科技偵查運用，強調透過“密集地毯式巡查”從源頭嚴格監管，防堵不法行為再度發生。



高雄美濃農地遭不法集團盜採砂石，挖出“大峽谷”景象，中國國民黨籍“立委”柯志恩日前在臉書發文痛批，高雄市府對違法開採處理消極。



張家興指出，市府相關局處每週都將針對盜採坑洞進行巡查，不僅防止回填廢棄物，更透過警察局導入數位科技加強執法，在必經路口增設監控器，並針對大型車輛進行預防性攔截。同時，他也要求在盜採坑洞周邊設置警戒線或告示牌，確保民眾安全。



高雄市府表示，除持續執行事前預防、事中應變與事後回復的分工作業外，巡查範圍更涵蓋美濃、六龜、杉林及旗山等熱區，並結合無人機空拍進行不定期偵查，一旦發現黑網圍籬等非農業設施將立即強制拆除，以全面遏止農地盜採。



高雄市政府強調，非法盜採行為將“嚴查嚴辦、絕不寬貸”，後續也將與檢警單位緊密合作，嚴格追查不法。同時要求施工單位針對回填作業詳實申報土方種類與數量，並在回填過程中加強稽查，確保農地整復如期完成，守護在地農業生產環境。