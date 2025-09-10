空拍畫面曝光　興達電廠鋼骨外露觸目驚心

興達電廠火警現場（紅色方框處）空拍，燒到只剩鋼骨。（照片：中天新聞） 中評社台北9月10日電／高雄興達電廠9日晚間8時5分左右發生天然氣外洩閃燃爆炸，引發猛烈火勢，引發的巨響更讓附近民眾以為是地震。大火迅速吞噬2號與3號機組，火光與濃煙數公里外皆清晰可見。所幸事故未釀成任何人員傷亡，但從10日上午曝光的空拍畫面來看，兩部機組外層鐵皮已被燒毀剝落，鋼骨結構外露，顯示受創相當嚴重。



根據《中時新聞網》報導，台電董事長曾文生指出，火警發生於9日晚間8時5分，爆炸瞬間產生劇烈震波，附近住戶均可感受到強烈衝擊，有人形容聲響宛如“大力撞門”，隨即火球竄起，機組被烈焰瞬間吞沒，場面震撼。高雄市消防局獲報後，立即派遣人車趕往現場灌救，火勢雖很快獲得控制，但現場畫面仍令人怵目驚心。



空拍影像顯示，2號與3號機組外觀嚴重受損，外皮已經脫落，與一旁未受波及的1號機形成鮮明對比。專家指出，外觀毀損只是表層問題，更令人憂心的是內部管線與設備在氣爆瞬間可能受到強烈震波影響，損壞程度有待進一步檢驗。



興達電廠廠長洪貴忠10日上午受訪表示，初步勘驗顯示，雖未出現大面積燒焦痕跡，但內部設施可能受創，需更詳細檢查。他強調，目前天然氣管線已全面停止供氣，以確保安全；至於事故發生原因，仍需由相關單位深入調查。



興達電廠是南台灣重要電力供應基地，此次事故雖未造成人員傷亡，但兩部機組受損嚴重，後續勢必影響發電效能與調度安排。台電強調，將全力調查事故並評估修復計劃，確保電力供應穩定，同時也會檢討安全程序，避免類似意外再度發生。