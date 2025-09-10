柯文哲交保北檢抗告　鈕則勳析成功率不高

針對柯文哲交保，北檢提出抗告。學者鈕則勳提出看法。(照:鈕則勳臉書) 中評社台北9月10日電／台灣民眾黨前主席柯文哲8日獲交保後，台北地檢署昨天提抗告。對此，文化大學廣告系教授鈕則勳表示，檢方抗告獲准的機會不高，但若成功，將在政治層面掀起一連串效應，牽動三大政黨之間的互動與布局。



柯文哲8日以新台幣7000萬元交保，北檢昨天正式對柯文哲交保提起抗告，指出他在具保後與證人陳智菡等人接觸，違反法院限制。



鈕則勳昨天晚上在臉書指出，北檢雖然提抗告，但成功的機會目前看來不高，但如果真的抗告成功，意味著柯文哲可能遭裁定收押，屆時政治震撼效應將快速擴大。



對民眾黨來說，將進一步強化其“政治打壓”、“司法不公”的論述主軸，除有助於鞏固基本盤，亦可能引發中間選民的同情與支持，營造出“被迫害者”的形象，有望吸引更多游離選票回流。



鈕則勳認為如果柯文哲還押北所，國民黨或許會在戰略上感到稍解壓力，主因是柯文哲重回政治主場、再度展現號召力，民眾黨在與藍營談2026年選區合作或禮讓議題時，勢必採取更強硬立場，國民黨更要釋出更多資源以維持雙方合作空間。



對於民進黨來說，鈕則勳表示，即便賴清德無從介入司法決定，但一旦柯遭羈押，政壇輿論恐將迅速轉向，民眾黨與黃國昌勢必會把矛頭直指綠營，形成輿情壓力，進一步拉高政治對抗氛圍。