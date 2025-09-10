出席記者會被台電請出場　綠委許智傑有話說

綠委許智傑10日出席台電董事長曾文生召開的記者會，會前卻被請出場，許智傑向台電表達意見後，又進到會場向媒體解釋一番才離開。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月10日電（記者 蔣繼平）台灣重要的火力發電設施、高雄興達電廠9日晚間發生天然氣外洩閃燃爆炸，所幸無人傷亡，但火勢與衝擊波造成居民恐慌。台電董事長曾文生10日下午召開記者會，綠委許智傑到場表達關心，卻被台電請出場。許智傑事後發聲強調“絕不退讓”。



高雄興達電廠9日晚間發生天然氣外洩閃燃爆炸，台電10日下午召開記者會說明起火原因，初步調查起火點位於新2-2號氣渦輪機天然氣加熱器下游管線法蘭。因起火點在高處須搭鷹架，將再詳細調查連結管線應該鎖固密封的部分外洩原因。



記者會開始前，綠委許智傑趕赴現場要參加，桌上也有擺放許的立牌，但是許智傑入場後才剛坐下不久，就被台電人員請出去。許智傑先上樓向董事長曾文生表達意見，離開前再向媒體告知，因為台電不希望獨厚某政黨某“立委”的情況。



許智傑事後在臉書發出聲明，下午前往爆炸現場關心碰到台電記者會，為地方里民爭取權益。雖台電不讓民代參與，他依然向曾文生現場表達意見，要求台電必須嚴格遵守三大原則：居民安全排第一、建立完整的事故SOP、電廠重啟必須安全無虞。



許智傑也強調，關心興達電廠爆炸案，他當仁不讓，也絕不退讓，他和高雄市民站在一起，共同守護家園的安全，絕不缺席。