中評鏡頭：鐘鼓樓敲響北京753年屹立不搖

北京鐘樓。（中評社 盧誠輝攝） 中評社北京9月11日電（記者 盧誠輝）位在北京中軸線上的鐘樓、鼓樓最早在元朝就已創建，期間歷經天災與戰亂，多次被毀後又多次重建，753年來持續敲響北京城而屹立不搖。



鐘樓、鼓樓位在北京市東城區地安門外大街最北端，是明清北京城的報時建築。兩座樓原建於元朝的1272年，但建成後不久就先後被大火焚毀，1297年重建。明朝時鐘樓、鼓樓再次先後被火焚毀，不久後再次重修。清朝時鐘樓、鼓樓仍逃不過被焚毀的命運，又先後重建，但1900年八國聯軍時再次被破壞焚毀後又再次重建。1976年唐山大地震時，鐘樓、鼓樓都受到了一定程度的損壞，後又重新修復。



鐘樓、鼓樓過去每天的戌時，都會由鼓樓先擊鼓18下，再由鐘樓擊鐘18下，兩樓各擊三遍，共計108下，俗稱“緊十八，慢十八，不緊不慢又十八”，從而報完一個時辰，稱為“定更”。此後亥時（二更）、子時（三更）和丑時（四更）只撞鐘不擊鼓，且每個時辰只撞一次。次日寅時擊鼓和擊鐘的模式與戌時相同，稱為“亮更”，全程則用一座銅壺滴漏來定時。



清朝時鐘樓、鼓樓改為用時辰香定更次，欽天監太監掌香，鑾儀衛派旗鼓手司鼓。但1924年溥儀被驅逐出宮後，鐘樓、鼓樓便不再報時，鼓樓被先後改造為圖書館和教育館，而鐘樓則先後被當做電影院和倉庫使用，直至2001年12月31日才恢復暮鼓晨鐘的傳統。



鐘樓、鼓樓最早在1957年就被列為北京市文物保護單位，1996年更被列為中國重點文物保護單位，2024年則因是北京中軸線的組成部分，入選為世界遺產。