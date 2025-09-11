中評關注：綠大罷免慘敗走衰　藍白合力挺進

藍白15縣市首長強硬向賴政府要錢，也透露出許多政治人物的佈局巧思。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月11日電（記者 鄭羿菲）藍白15縣市長不滿《財政收支劃分法》公式有瑕疵，共同舉辦記者會發表3點聯合聲明，強硬向“賴政府”要錢，中國國民黨籍台北市長蔣萬安更是嗆聲“今天站出來就是要地方包圍‘中央’”。這正是綠營在大罷免失利後的政治效應，藍白趁綠氣若游絲所做出的政治表態。跨黨派15位縣市首長站在台上，也帶動2026地方選舉的氣勢，預告“藍白合”的下一個戰場。



統籌分配稅款與補助款爭議延燒，藍白15縣市首長10日下午在國民黨籍台中市長盧秀燕串連下，共同站出來開記者會，一字排開硬起來向民進黨政府“要錢”，就連平常“政治不沾鍋”的中國國民黨新北市長侯友宜都出席，足以顯見綠營在大罷免失利後，近期面對黨內茶壺風暴、美國關稅談判、前台灣民眾黨主席柯文哲獲釋等複雜因素下，陷入逆風。



此外，觀察現場政治人物的動作，都有不同意函，盧秀燕身為主揪，明知自己是媒體焦點，但選擇不獨佔光環，甚至把受訪回應的機會讓給蔣萬安、新北市副市長劉和然、桃園市副市長王明鉅，盧僅在發表聲明時發聲，這種做舞台給其他人的做法，正是助他人爭取2026地方選舉的舞台，也佈局自己2028的人脈，展現“母雞帶小雞”的氣度。



最有意思的是，2026爭取連任的蔣萬安頻頻強硬表態，直接點明“今天就是要地方包圍‘中央’”，並批評“行政院長”卓榮泰的發言避重就輕，呼籲卓“少一點政治口水，多一點辦法”，讓自己在媒體光環均鎖定盧秀燕的舞台上，爭得不少鏡頭，面對2026地方選舉逐漸加溫，蔣萬安似已準備好對挑戰者開砲，從溫文儒雅的“溫和王子風”路線，轉變為抗綠的戰神。

