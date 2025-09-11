中評關注：盧秀燕在打造抗賴領頭羊形象

台中市長盧秀燕打造抗賴領頭羊形象。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月11日電（記者 張嘉文）中國國民黨籍台中市長盧秀燕10日號召藍白15縣市首長齊聚，共同向“賴政府”爭財源。她重砲批評，“中央”是藉著補助地方的生死大權修理各縣市政府，希望“中央”能趕快放下屠刀。



這是盧秀燕在這議題第三度槓上“賴政府”，此次更號召藍白15縣市長一字排開，不僅有地方包圍“中央”的意味，身為領頭羊的她，更是在打造自己當仁不讓，是在野勢力對抗賴清德的頭牌形象。



尤其這個時機點正逢國民黨主席改選之際，日前已宣布不會參選、會留守台中市政的盧秀燕，免不了要承受黨內對她在關鍵時刻不承擔黨務重任的質疑，但她此次等於是透過《財政收支劃分法》議題和“賴政府”對槓的動作，證明自己該站出來時絕對不退縮的態度，尤其涉及地方的民生財政問題，更有機會讓人民有感。



盧秀燕的政治風格一向被外界認為是溫和派，甚至在政治議題上有些不沾鍋，但這次在財劃法議題上，她三度出手，不僅在“行政院會”上拍桌要求恢復補助，也在公開場合接連加碼批評“中央”。這種轉變，顯示她在涉及地方財政與民生議題時，展現出“該強硬時就強硬”的一面，這種反差更突顯了她的決心。



國民黨主席改選在即，盧秀燕早早表態不參選，強調“媽媽會留在家”守住台中市政，但這反而引來黨內質疑她在關鍵時刻沒有承擔黨務重任。如今她透過財劃法議題召集藍白縣市長“包圍中央”，等於用行動回應質疑，即便未來她不是黨主席，依然能在自己的角色上發揮號召力，政治份量絲毫不輸黨主席。



特別的是，這次的聯合記者會是由盧秀燕號召，其他藍白縣市長如台北市長蔣萬安等，在過程中，也多展現出以盧秀燕馬首是瞻的態度，在回應媒體提問時，盧也一度直接點名心北市副市長和桃園市副市長等人來回答問題，都展現領頭羊的氣勢。



總體而言，盧秀燕號召這次的縣市長集結行動，是展現她不參選黨主席，也能帶領在野勢力抗衡“中央”的能力，如能透過類似的動作，持續累積各界深刻的抗賴印象，對於她接下來競逐大位的布局當然就是利多了。