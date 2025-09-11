爭地方分配款　嘉義市長黃敏惠批吃人夠夠

藍白共15縣市首長10日召開聯合記者會，向賴政府表達立場。（中評社 資料照） 中評社台北9月11日電／藍白15縣市首長10日舉行記者會，為地方財政發聲，中國國民黨籍新北市長侯友宜喊話“中央”，不要忘了《財政收支劃分法》的本質，要有合理的財政畫分。國民黨籍嘉義市長黃敏惠則批，“中央”告訴大家統籌分配款已增加新台幣4000多億元，結果都是話術，希望“中央”不要欺人太甚。



“中央政府”日前公布各縣市政府的統籌分配款額度，有部分縣市金額不如預期。嘉義市長黃敏惠表示，“中央”一直告訴大家統籌分配款已增加4000多億元，卻刪減或縮減一般性補助款及計劃型補助款，導致地方政府預算未增反減，“中央”在用話術欺騙大眾。



黃敏惠感嘆，以前“中央”會跟“立法院”用心討論，找到最好的制度，讓大家能夠實現地方自治。可是現在這制度完全被破壞，讓地方政府感受到被“中央”“吃人夠夠（閩南語意指欺人太甚）”。



《中時新聞網》報導，新北市長侯友宜說，看到“中央”開始釋出善意，表達就分配部分要跟地方首長好好溝通，“這份善意，我都接收到了”。但“中央”不要忘了財劃法的本質，所有稅收的根基是人民的納稅錢，要在“中央”與地方之間有合理的財政畫分。



基隆市長謝國樑則說，基隆預算規模跟去年相比一下就短少50至60億元，就連2026年的預算都無法編列。他希望能夠跟“行政院”面對面表達困境，並能夠在公開透明的環境下，共同商討解決預算的問題。



國民黨籍新竹縣長楊文科更指出，財劃法修正通過這個方向是非常正確的，指標也合理適當，通過後必須要依法實行。如果“中央”認為有不恰當文字需要修改，應請“中央”立即修改，盡速回補地方應獲分配款項。



民進黨籍屏東縣長周春米表示，如何公平分配以實現各縣市財政均衡，是當前重要課題，希望“政院”與“立院”能聽取各縣市聲音。