特朗普盟友柯克遇刺亡　學者爆美國恐怖現況

針對美國保守派活動家兼評論家、總統特朗普盟友查理·柯克（Charlie Kirk），10日在一場校園活動遭槍擊身亡，旅美學者翁履中在臉書發表看法。（照：翁履中臉書） 中評社台北9月11日電／美國保守派活動家兼評論家、總統特朗普盟友柯克（Charlie Kirk），10日在一場校園活動遭槍擊身亡，震驚美國政壇。對此，美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授翁履中指出，美國越來越多憤怒的政治對立者，認為對手不是只存在於論辯場上，“而是應該要去傷害、甚至抹除的對象”。他嘆，政治暴力一旦常態化，民主就會失去“不靠暴力解決分歧”這項最珍貴的能力。



根據外電報導，31歲的柯克在猶他谷大學​​的一場公開活動中遭槍擊，特朗普亦在其社群平台（Truth Social）寫道“偉大的、甚至是傳奇的柯克去世了，沒有人比他更瞭解美國年輕人的心”，除證實柯克的死訊，也顯示美國政治暴力正升溫。



柯克的身分多元，他是一位極為成功的政治基層工作者、TikTok 網紅、電台主持人、非營利組織領袖及演講者，將這些身分揉合成一個鏡頭感十足的人物，可能前一刻出現在福斯新聞替美國總統特朗普宣傳政策，下一刻在“X”或 IG 上號召年輕人在高中與大學校園成立保守派社團。



2012年，年僅18歲的柯克共同創立“美國轉折點”，打造出直接與共和黨接軌的新世代草根運動，令民主黨對手羨慕不已，評論工作則與組織活動幾乎無縫結合，而最引人注目的，正是他頻繁在保守派會議和校園公開露面。

