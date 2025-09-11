顏寬恒二審仍被判8年4個月　大喊司法迫害

藍委顏寬恒接受媒體採訪。（中評社 方敬為攝） 中評社台中9月11日電（記者 方敬為）中國國民黨籍“立委”顏寬恒因為沙鹿豪宅捲入侵占公有地、房產假買賣、詐領助理費等案，去年一審宣判，在貪污罪方面遭判處有期徒刑7年10個月、褫奪公權3年，顏不服上訴，今天二審宣判維持原判，貪污部分7年10月仍可上訴，偽造文書判6月確定。刑期共8年4月，並增加限制出境出海8個月。不過，其中偽造文書罪判刑6個月定讞，得易科罰金。顏寬恒受訪高喊司法迫害，強調會採取所有措施持續捍衛清白。



顏寬恒涉嫌以“借款”形式與設計公司負責人假買賣房屋，涉竊占、偽造文書，另顏寬恒疑用人頭詐領助理費新台幣108萬元，被依違反貪污治罪條例等罪起訴。台灣台中地方法院一審依貪污罪判處顏寬恒有期徒刑7年10月、褫奪公權3年，偽造文書6月、竊佔無罪。案經上訴台灣高等法院台中分院，二審10日駁回上訴，維持原判，可上訴，暫不影響“立委”資格。但偽造文書罪判刑6個月定讞，不得上訴，可易科罰金。並增加限制出境出海8個月。



顏寬恒在二審宣判後步出法庭受訪強調，這是司法迫害，二審維持原審見解，無視證據之客觀事實，是政治凌駕司法，是執政者打擊異己的手段，不論黨內黨外，我們可以看到現在的執政者就是如此，法院會作出這樣的決定，我們都心裡有數。



顏寬恒說，從2023年3月22日他宣布參加投入2024年“立委”選舉開始，不到一周，住處就面臨檢調大規模搜索，手段比調查民進黨內爆出的“共諜”案還要粗暴。本案不論偵查階段的地檢署或審理的法院，心證早已作成，只是為了定罪而去羅織各種理由，法院對於他提出所有針對助理林進福先生確實曾有工作的種種證據均視而不見，且過去他除了公費助理之外，也自掏腰包聘請了很多自費助理，根本沒有詐領助理費的意圖。