俞大㵢續任駐美代表　賴士葆認為該換　

藍委賴士葆接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北9月11日電（記者 俞敦平）中國國民黨籍“立委”賴士葆今受訪時指出，外界曾傳聞台“國安會”諮委徐斯儉曾被考慮接任台駐美代表，但因美方不同意未果，最後現任台駐美代表俞大㵢仍留任。他批評台駐美代表最重要任務是協助賴清德過境美國，但俞大㵢未達成此目標，績效不佳，應該更換，只是遲遲找不到合適人選。



近期媒體多次報導，俞大㵢可能卸任，徐斯儉、“國安會秘書長”吳釗燮等人被點名為可能人選，甚至傳出因美方不同意，讓人事更迭受阻，外界解讀為賴清德在對美布局上受挫。不過，府方與“外交部”皆否認相關消息，強調傳聞屬臆測，目前並未啟動換人程序。



駐美代表被視為台灣最重要的駐外職務，長期肩負台美往來與高層互動任務。歷任代表均被期待能協助政府人員過境美國並提升雙邊關係，因此人事更動格外受到關注。



對於這次的換人失敗傳聞，賴士葆表示，徐斯儉原先被視為人選，但因美方未同意而未能上任，最後繞了一圈仍是俞大㵢續任。他強調，此一職務攸關台美互動，最重要的成果就是幫助賴清德過境美國，並且盡量降落在靠近華府或紐約的城市，而非僅能停留阿拉斯加或其他邊陲地點。



賴士葆批評，歷任“總統”一年至少都希望能有一次過境美國，甚至能選擇具戰略意義的落腳點，但現任駐美代表並未達成這項任務，績效不足。他說，“俞大㵢應該換，因為成績不好。只是目前找不到合適人選，所以才繼續留任。”