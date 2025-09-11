董智森：選民結構在變　藍白合選票不只6成

董智森（左）表示，選民結構一直在變，在野黨的選票已經不只60％。（截自誰來早餐YouTube畫面） 中評社台北9月11日電／台灣民眾黨前主席、前台北市長柯文哲8日獲交保後，台北地檢署9日列出5大理由向台北地院提起抗告，政治貓膩引發揣測。媒體人董智森談及中國國民黨主席選舉時提到，藍營有人怕選出倒向民眾黨的黨魁，2008大選恐變“柯盧配”。但他認為法官心證已成，柯文哲一審會有罪。但選民結構一直在變，在野已經不只60%。



董智森也分析，以現在看到的證據跟處理手法，“我覺得柯文哲一審是會有罪”。



賴清德2024大選拿到4成選票，根據《中時新聞網》報導，董智森10日在《誰來早餐》節目表示，藍白一定要合，才可能拉下民進黨。“但是我跟各位講一個情況，我們的60，現在不只了啦”！因為選民結構是隨時在變的，不能用四年前的數據，來盤算四年後的。



董智森指出，藍白合最大的關卡，當然與選出誰當黨主席有點關係。國民黨的支持者很怕，選出一個向民眾黨一面倒的黨主席。記不記得2024年2月1日“立法院”要開議的前幾天，行政卓榮泰請人去找民眾黨“立委”黃珊珊，他們兩人過去在議會算是有交情。卓提出一個主張：民眾黨有8席、民進黨有51席，兩黨加起來過半，59席。民眾黨黃珊珊可當“立法院長”，民進黨蔡其昌當副院長。

