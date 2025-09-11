想選國民黨主席？藍總召傅崐萁沒否認

傅崐萁。（中評社 資料照) 中評社台北9月11日電（記者 張嘉文）有媒體報導，在確認中國國民黨主席朱立倫放棄爭取連任狀況下，原本屬於擁朱派的國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁，“有極高意願”角逐黨魁，並將啟動黨內請益之旅。傅崐萁對此透過辦公室回應時，並未否認該報導內容，僅強調這兩個月以來確實很多人來勸進他，但目前眾星拱月最佳人選還是台中市長盧秀燕，並期待全黨團結同心，順利完成黨主席選舉。



國民黨主席選舉定10月18日投票，現任黨主席朱立倫堅持交棒，台中市長盧秀燕宣布不參選。目前有7人表態參選黨主席，包括：藍委羅智強、前藍委鄭麗文、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源、高雄市黨部中常委孫健萍、律師李漢中、前國代蔡志弘，第8位可能是前台北市長郝龍斌或前中廣董事長趙少康，登記截止日期為9月19日。



有媒體今天報導，傅崐萁近日在拜會藍營重量級大老時，除轉達朱立倫經“家庭會議”討論後，已確定放棄爭取連任，未如外傳對交棒仍有想法外，傅也同時表達自己“有極高意願”角逐黨魁，並將啟動黨內請益之旅。



傅崐萁對此透過辦公室表示，這兩個月以來很多人勸進他，黨主席是一個很重大的承擔，他感謝張亞中、羅智強、鄭麗文、郝龍斌等這麼多好同志都願意為黨服務，畢竟眾星拱月最佳人選還是盧秀燕市長。



傅崐萁指出，過去這一年多，黨團與民進黨對戰，承受整個國家壓力。而國民黨現在家徒四壁，面對明年底九合一大選考驗，藍白合力無縫接軌，這些都是嚴峻的挑戰，他期待全黨團結同心，順利完成黨主席的選舉。