律師包盛顥：柯若觸交保紅線可能再被押

穩勝國際法律事務所主持律師包盛顥。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月11日電（記者 張穎齊）前台灣民眾黨主席柯文哲在台北市長任內涉京華城案遭羈押禁見逾一年，8日以新台幣7千萬元交保。台北地檢署提出抗告，台灣高等法院11日審理中。非柯案的穩勝國際法律事務所主持律師包盛顥向中評社分析，高院審理的後續會有3種可能，另外柯文哲若觸犯交保的紅線，也會有再押的可能。



北檢針對柯文哲求刑共28年6個月，包括柯所犯對於違背職務之行為收受賄賂罪嫌，量處有期徒刑15年，併科罰金5000萬元新台幣，褫奪公權10年；柯所犯公益侵占捐贈與民眾黨之政治獻金罪嫌，量處有期徒刑5年；柯所犯以木可公司公益侵占政治獻金罪嫌，量處有期徒刑6年；柯所犯對眾望基金會背信罪嫌，量處有期徒刑2年6月。



包盛顥11日在北院接受中評社訪問表示，目前檢方提抗告的理由書，已從北院送到高院，被告柯文哲及辯護人勢必希望維持交保裁定，盼高院駁回抗告，除非另有新的羈押事由，不然就維持交保裁定，直到審理到下個階段後，看有無可能變動。



包盛顥，東吳大學法學碩士。歷任天恩法律事務所長、鴻海集團企業律師、“經濟部”公營事業政風專員、CAMS國際認證反洗錢師、仲裁協會調解人、台北市及新北勢警局等各分局大隊法律顧問。專業為一般民刑事案件、家事、行政訴訟。



包盛顥指出，若高院認為北院的交保裁定有問題，可能會發回更裁，推翻原本北院裁定，北院並同意北檢提出的羈押處分，那將對被告柯文哲產生打擊，僅短暫自由幾天，辯護人也會錯愕。另種可能是雖發回北院更裁，但北院仍維持交保裁定，只是提高交保金額、或再添加附帶條件。



他說，高院現在收到內容後，最快11日下午、晚上或12日會有結果，最晚可能15日前也會知道北檢提抗告的處置決定。後續不管一審判決結果如何，案件勢必都會進入高院二審，被告柯文哲涉犯的是貪污治罪條例收賄重罪，倘若柯文哲一審宣判的刑度很輕或是取得無罪，檢方都會依職權提出上訴；而被告柯文哲若在4宗罪中，其中1個有罪，柯也勢必提上訴。

