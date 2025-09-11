綠大老林光華：賴應突破同溫層　不要被隱瞞

綠營大老林光華建議賴清德應突破同溫層。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹9月11日電（記者 盧誠輝）綠營大老、褒忠亭義民廟董事長林光華11日當著賴清德的面表示，他看到賴終於願意開始面對問題，下鄉聽取民意，希望大家都能給賴最大的鼓勵，但不只要聽取民意，還要突破同溫層，尤其過去很多事情都被隱瞞，例如這幾天高雄興達電廠爆炸引發一堆指責，但其實這中間還有一些文章。



新竹縣新埔鎮的褒忠亭義民廟11日舉行義民節祭祀大典，包括賴清德、“客委會主委”古秀妃、中國國民黨籍新竹縣長楊文科、民進黨祕書長徐國勇、藍委林思銘和徐欣瑩、綠委范雲等人都到場出席。



曾擔任過新竹縣長的綠營大老、褒忠亭義民廟董事長林光華致詞時突然當著賴清德的面意有所指地說，他看到賴終於願意開始面對問題，下鄉聽取民意，希望大家都能給賴最大的鼓勵，但不只要聽取民意，還要突破同溫層，尤其過去很多事情都被隱瞞，例如這幾天高雄興達電廠爆炸引發一堆指責，但其實這中間還有一些文章。



林光華話僅點到為止，沒有進一步說下去，但也替賴清德緩頰說，他看到賴到處聽取民意風度翩翩的微笑形象，實際上也感受到賴的肩膀上其實是萬斤重擔。林光華更以過去曾擔任過民進黨“立法院”黨團總召的身分對新版的“財政收支劃分法”提出建議。



林光華指出，他在擔任民進黨“立法院”黨團總召時，當年台北市可以分配到38%的統籌分配款，是非常不合理的，因為原來的財劃法是以繳稅多寡來分配比例，但所有的工廠都設在地方，衹有公司設在台北市，所台北市當然繳最多，但這樣公平嗎？