台退警總會勸進選國民黨魁　傅崐萁回應

國民黨團總召傅崐萁。（中評社 資料照） 中評社台北9月11日電／中國國民黨主席朱立倫放棄爭取連任，傳出原屬擁朱派的國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁，“有極高意願”角逐黨魁。退休警察人員協會總會今日發表聲明，勸進傅崐萁出馬競選國民黨主席，下午退警協會總會長耿繼文，將會率領退警幹部拜會傅崐萁，表達支持競逐主席大位。



傅崐萁今日透過辦公室回應時，並未否認該報導內容，僅強調這兩個月以來確實很多人來勸進他，但目前眾星拱月最佳人選還是台中市長盧秀燕，並期待全黨團結同心，順利完成黨主席選舉。



國民黨主席選舉定10月18日投票，現任黨主席朱立倫堅持交棒，台中市長盧秀燕宣布不參選。目前有7人表態參選黨主席，包括：藍委羅智強、前藍委鄭麗文、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源、高雄市黨部中常委孫健萍、律師李漢中、前國代蔡志弘，第8位可能是前台北市長郝龍斌或前中廣董事長趙少康，登記截止日期為9月19日。



退休警察人員協會總會長耿繼文11日上午發表聲明表示，去年退警總會冒著生命危險，組團來花蓮自強活動，今年繼續到花蓮，目的在支持花蓮，振興花蓮的民生經濟，同時也感謝傅崐萁在照顧農漁民、勞工、各行各業外，也照顧了軍警公教，警察人事條例能修正，傅崐萁是關鍵人物，退警總會深深感謝。