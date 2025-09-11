台官方通過韌性特別預算　防務再增1132億

韌性特別預算案通過，台軍方區分為強化韌性建置三大面向、6項專案。（照片：台軍方） 中評社台北9月11日電／“行政院”院會今天通過韌性特別預算案，包括台軍方主管的新台幣1132億元。台“國防部長”顧立雄指出，透過此次預算，可讓台灣的戰備存量從30天增加至120天，並強化資通電防護韌性、後備戰力提升，因應大陸“襲擾”。



“立法院”日前三讀“因應國際情勢強化經濟社會及民生“國安”韌性特別條例”，經費上限5700億元，“行政院會”今天通過據此編列的韌性特別預算案，歲出共編列5500億元，其中強化韌性部分1500億元、普發現金2360億元、社會支持710億元，產業支持方案1130億元，另200億元留作後續編列額度，視國際情勢影響再行編列。



在強化韌性部分，“國防部”主管1132億元，區分強化指管通信韌性673億元、設施更新厚實戰備能量429億元及守護海疆保護人民30億元。



“國防部”戰略規劃司長黃文啓中將在“行政院”院會後記者會說，指管韌性部分，包括軍民資通作業環境韌性與設備效能提升563億元，為租賃新式衛星、雲端環境；作戰區通資基礎設備設施提升107億元，為建立烏坵微波備援、新建南部網管中心；網傳作業設備補充3億元，汰換光電纜與管道工程搶修設備。



設施更新部分，為重要防護設施改善429億元，包括增加油料、零附件及飲水存量，改善庫儲及訓場設施、整備工兵機具。



“守護海疆”部分，指管系統韌性及資安防護擴充25億元，包括建置海軍機動作戰中心、升級聯成系統效能、提升聯成系統資安防護；軍民共同圖像系統監偵能力5億元，整合陸軍、海軍、“海巡署”雷達情資，納入台灣戰術網路（TTN）。



黃文啓指出，全案在今年8月專案核定後，9月至10月執行採購計劃、11月至12月招標，明年至2027年將獲得裝備形成戰力，預期除強化戰力及韌性，也勢必擴大內需市場，增加約1941億元的產業附加效益，增加約5萬個工作機會，與民間達成雙贏。