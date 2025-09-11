賴稱民進黨手中沒屠刀　柯文哲吃驚張大嘴

媒體向柯文哲提問，柯聞後大吃一驚，張大嘴巴。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月11日電（記者 張穎齊）前台灣民眾黨主席柯文哲在台北市長任內涉京華城案遭羈押禁見逾一年，8日以新台幣7千萬元交保。台北地方法院11日續審理眾望基金會涉嫌挪用資金的政治獻金案。柯文哲在庭上痛批台北地檢署編故事，檢方找離職不到3個月的員工作證，也不瞭解基金會實際運作，做出偏頗說法。



另外，被問到賴清德說，行政干預司法的時代已過，民進黨手中沒屠刀。柯文哲聞後大吃一驚，嘴巴張超大看向記者地笑。



北院11日傳喚民眾黨秘書長周榆修與黨工李婉萱作證。柯文哲庭上批檢方編故事，指檢方找離職不到3個月的員工作證，因不瞭解基金會實際運作而做出偏頗說法。他以柯媽何瑞英告訴過他“吃飯也會咬到舌頭，新的棉被打了也會有灰塵”形容檢方作法，強調社會沒那麼多壞人，司法應保持獨立。並強調眾望基金會凡事起頭難，初期未臻完善，不代表存在惡意。



周榆修則證稱，眾望基金會由董事長李文宗負責人事與財務，柯文哲不介入運作，但會在活動中擔任“招牌”，如長照政策倡議邀請柯出席。周坦言基金會幫助柯競選，並以自己曾兼任民進黨青年部主任與新境界基金會副主任為例，認為基金會支持政黨人物並非罕見。



北檢檢察官則認為，基金會設立目的在於支應黨務與選務開銷，公益支出遠低於人事費用，甚至有人頭員工，已違反基金會宗旨，周榆修11日證詞顯與其他證人具結不符，恐有偽證之虞，請法院審慎判斷。



另因柯文哲8日交保後，曾與民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡同車，被認為違反禁止接觸同案證人規定，北檢已提出抗告，高等法院已完成分案。11日上午庭審檢、辯雙方就“同案證人”定義激烈交鋒，審判長江俊彥表示，因裁定已遭抗告，是否再釋明或更正，將視情況另為處理。



此外，柯文哲中午休庭時被記者問到眾望基金會之於民眾黨，與新境界文教基金會之於民進黨的差異性？柯文哲仰天苦笑並皺眉，隨後搭上車返家用餐。



柯文哲下午2點半繼續出庭，提早於2點16分返回北院，記者問及“賴清德日前說行政干預司法的時代已過，今天更說民進黨手中沒屠刀，臉書寫籲在野放下屠刀（因中國國民黨籍台中市長盧秀燕10日要求賴清德放下統刪地方補助款的屠刀）？”柯文哲聞後大吃一驚，嘴巴張超大看向記者地笑，嘴型更嘟噥復誦“哇！放下屠刀！”接著繼續出庭，參與證人李婉萱的庭訊。



不過，記者的提問有誤差，賴清德僅說民進黨手中沒屠刀，沒有呼籲在野黨放下屠刀。