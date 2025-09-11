高雄興達電廠爆炸　當地居民圍廠抗議

高雄興達電廠9日外洩天然氣閃燃爆炸起火，烏林投自救會11日上午前往抗議，烏林投自救會長黃福來拿著抗議書表達不滿。（中評社） 中評社高雄9月11日電（記者 蔣繼平）台灣重要的火力發電、高雄興達電廠9日外洩天然氣閃燃爆炸起火，無人傷亡但引起民怨。距離興達電廠700公尺，的高雄市永安區烏林投社區居民11日上午集結抗議，提出4點訴求；台電南部施工處副處長陳政男代表收下抗議書，也承諾負起責任。



烏林投自救會11日上午前往興達電廠起火地點外抗議並提出四點訴求，第一、痛批新建電廠安全承諾跳票，第二、要求新建電廠應該全面停工，第三、新建電廠爆炸居民生命財產不保應合理補償、第四、點名興達電廠廠長及南部興達施工處長及副處長管理不善應下台負責。



烏林投自救會長黃福來表示，台電都在欺騙在地老實的居民，用甜言蜜語、回饋金不斷騙在地里民電廠很安全，結果9日晚間卻發生爆炸和大火，大家怕到心神未定，11日才會圍廠抗議要求電廠全面停工。



到場抗議的居民高喊“要保護我們的性命、財產安全”、“要顧我們的安全”、“我們居民要等死嗎？”更有民眾痛斥“賴清德跟卓榮泰都在等領錢而已，根本沒做事，有在顧百姓嗎？”現場群情激憤。



台電南部施工處副處長陳政男出面回應，他表示，廠內人員從發現天然氣洩漏到爆炸共約8分鐘，這段時間內部已盡全力做相關防災措施。這次事故的調查進度也將透明公開，檢查到哪就公開到哪，並會隨時與居民說明。



高雄興達電廠新2-2號燃氣機組9日晚間測試時突然發生爆炸，台電10日公布調查初判肇因是天然氣加熱器下游管線“法蘭”接頭洩漏，導致閃燃爆炸大火，台電董事長曾文生公開道歉，強調不會逃避責任，將持續向社會公開說明並提出改善措施。



高雄市政府10日也嚴正要求興達電廠應做好地方溝通，新複循環2號機、1號機，要停工全面檢查，查明事故原因，改善完成才准予試運轉。若未完成改善、後續檢測不符標準、無法給社會一個合理交代，市府絕對不會同意開機運作。