北台灣房市利空未散　8月亮衰退黃藍燈

“住展風向球”8月燈號依然是衰退的黃藍燈。（照片：住展提供） 中評社台北9月11日電／台灣房市調研機構住展11日公布代表北台灣新建案市場概況的“住展風向球”，8月燈號依然是衰退的黃藍燈，分數下滑至35.4分，為今年第6顆黃藍燈，分數是2021年8月以來新低，為COVID-19疫情時期後的最差表現。



住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰今天透過新聞稿表示，8月底進入民俗月，近期新青安、換屋切結期延長等利多，或是央行有無新房市決策都落在9月，整體8月利空氛圍揮之不去；而美國關稅政策正式上路，資金沒有前進房地產條件。



供給面方面，8月預售物件推案量僅新台幣300多億元，較7月砍半，也是衹有疫情期間才見的慘況；40億元推案量已稱指標，為遠雄建設在台北市北士科新案，其餘衹有台北市中山區，與新北市新莊區、淡水區和桃園市平鎮區共4案各有20多億元的量體，其餘皆是20多億元以下。



新成屋戶數僅100戶，也較7月腰斬，個案最多只推20多戶，大部分均是不到10戶的小案；如今成屋貸款不易，建商自然不願觸碰，能避就避。



陳炳辰說，待售建案數量逼近1400案，比7月增加20多案，銷況不佳去化困難。除了本是推案重鎮的新北市、桃園市待售量最多，新竹、宜蘭地區待售案也增加，與台北市旗鼓相當；雖然不乏小案，但二線地帶的來客、成交組數少，如今又沒有外地投資客身影，新舊案累積待售壓力不容小覷。



另外，市場已關注一整年的房價，仍維持開價與成交價1成以內空間。如今新青安舒緩策略將再強化價格堅守的條件，房價修正的希望勢必落空，特別是符合首購概念的小宅案，單價漲勢蠢蠢欲動，雙北市是否會出現更多的單坪100萬元、200萬元小宅，值得關注。



陳炳辰指出，預測銷售重頭戲928檔期狀況黯淡，因新青安、換屋切結期延長的激勵措施，對預售案效益不大；台北市松山區、新北市林口區、桃園市龜山區的百億大案，恐仍找不到好時機登場，因此“央行”最新理監事會議的結果為關鍵。若未鬆綁，對銀行房貸業務過度集中的觀察，還持續房市管控政策，暫時不會有回溫可能性；需觀察明年選舉情勢帶來其他利多的可能性。