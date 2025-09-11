柯文哲下周起密集出庭　證人名單曝光

面對記者的提問，柯文哲捧腹大笑回應。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月11日電（記者 張穎齊）前台灣民眾黨主席柯文哲在台北市長任內涉京華城案遭羈押禁見逾一年，8日以新台幣7千萬元交保。台北地方法院11日傳喚柯文哲及相關證人出庭，下午3點半訊後請回。接下來每周二、四柯文哲要出庭詰問的證人名單也曝光，另外台灣高等法院最晚也將在15日前裁定是否接受台北地檢署抗告。



北院一審京華城案進入最後階段，11日傳喚柯文哲及其前財務長李文宗，證人則傳喚民眾黨秘書長周榆修、木可公司員工兼黨工李婉萱。北檢針對柯文哲涉政治獻金侵占等案，控訴柯文哲為厚植自己的政治勢力，成立木可公司、眾望基金會、新故鄉協會，交由李文宗及其妹李文娟管理，柯文哲、李文宗明知依法，財團法人不得以不正當手段，將財產移轉或運用於捐助人或其關係人，仍將民眾捐給眾望基金會的款項挪給柯文哲使用。



經過檢辯激烈交鋒後，北院審判長江俊彥下午3點半裁示退庭。周榆修已在中午12點領證人費離開，李文宗、李文娟也先行離開，李文宗還受到柯文哲支持者鼓舞加油。



李婉萱下午3點27分則在法警陪同下從“法務部”大門離開，但仍被媒體記者追上，問“當證人會不會委屈？”李婉萱戴著口罩不回應離去。



柯文哲則在下午3點半從北院2樓第7法庭走下一樓，與在現場守候的小草握手後離去。



關於接下來的庭期，柯文哲本人也要轉證人作證，將於10月7日出庭。目前證人清單剩22人，而柯文哲交保後接觸關鍵證人陳智菡、陳宥丞這2人並未列在傳喚名單上。