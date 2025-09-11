陸委會修正公務員赴港澳規範　行前須通報

陸委會。（中評社 資料照） 中評社台北9月11日電／陸委會11日表示，“行政院”已於2025年9月10日核定函頒“行政院”及所屬各機關（構）人員赴香港或澳門注意事項”第三點、第四點修正案並正式實施。此次修正重點是針對政府相關人員赴港澳，明定不論平日、假日及事由，都要在行前通報所屬機關（構）及完成人事差勤系統登錄作業，如有會見或聯繫特定身分人員，都要主動通報所屬機關（構）及本會，以完備赴港澳之風險管控機制，落實“多一層把關、多一分保障”。



陸委會表示，本次修正新增，“行政院”及所屬各機關（構）人員赴港澳，不分平、假日及事由，行前都應至人事差勤系統及“‘國人’赴陸港澳動態登錄系統”進行登錄。如非公務事由，應於出境日三日前填具“行政院”及所屬各機關（構）人員非因公務事由赴香港或澳門通報表”通報所屬機關（構）。



陸委會說，赴港澳如有會見或聯繫港澳官方人士、港澳民意代表、擔任大陸地區黨務、軍事、行政或政治性機關（構）、團體之職務或為其成員者、或任職於中共駐港澳行政、軍事、黨務等其他公務機構者、海峽兩岸關係協會駐港澳人員，應於出境日一周前填具“行政院”及所屬各機關（構）人員赴香港或澳門會見或聯繫特定身分人員通報表”，通報所屬機關（構），由所屬機關（構）通報陸委會；如臨時會見或聯繫前揭特定身分人員，未及事前通報者，也應於返回台灣後一周內，主動填具通報表通報所屬機關（構），並由所屬機關（構）通報陸委會。



陸委會表示，未遵循上述注意事項，違規赴港澳者，未來“行政院”人事總處將配合研訂懲處原則供各機關遵循，規劃於2026年7月1日正式實施。