劉燈鐘：國民黨魁三要素　不懼一個中國議題

金門大學海洋與邊境管理學系副教授劉燈鐘。（中評社 方敬為攝） 中評社台中9月12日電（記者 方敬為）中國國民黨主席將在今年10月18日改選，國民黨員、金門大學海洋與邊境管理學系副教授劉燈鐘接受中評社訪問表示，目前看起來表態者眾，這是好事，代表不少人認為藍營仍有發展前景，但不要是因為一時的形勢起色使然。



對於人選，劉燈鐘說，願意出面承擔者他都予以鼓勵，不過至少要具備3個要素，包括清楚論述黨連接兩岸的核心價值，不畏懼觸及“一個中國”議題、提出具體且能被大眾接受的政策承諾以及有能力促成藍白合作。



劉燈鐘，政治大學“國家發展研究所”法學博士，現任金門大學海洋與邊境管理學系副教授、中華卓越青工總會會長。研究專長包括中國大陸研究、兩岸關係、政黨與選舉、國際治理。



國民黨主席預計10月18日改選，目前表態有意角逐者高，包括前台北市長郝龍斌、前彰化縣長卓伯源、“立委”羅智強、前“立委”鄭麗文、前“國大代表”蔡志弘、中常委孫健萍、孫文學校總校長張亞中等人宣布參選。



對於新一屆黨主席改選，劉燈鐘認為，將是國民黨的重要轉機，時值台灣民眾黨前主席柯文哲保釋之際，有了2024大選失利的慘痛經驗，相信2028大選在野整合會更加順利，也是藍營重返執政的契機，因此繼任黨主席的率領非常重要。



劉燈鐘對於目前檯面上的表態者都予以肯定，但他認為，這些有意角逐的人，都應該要提出完整的政治見以及理念論述，因為國民黨首先要在未來14個月內，做好面對2026年九合一選舉的準備，並且要能夠勝選，才有邁向2028大選的動能，繼任黨魁的領導及政黨路線必須明確，且要與民進黨做出區分，才能夠促使非綠選票最大化。