台官方通過5500億特別預算

“行政院會”通過韌性特別預算案，分為4大主軸、11大措施，共5500億元。（照片：“行政院”提供） 中評社台北9月11日電／“行政院”院會今天通過因應國際情勢強化經濟社會及民生“國安”韌性特別預算案，共編列新台幣5500億元用於支持產業、普發現金、撥補勞健保，以及挹注海巡造船計劃等強化韌性措施，預算案將送“立法院”審議。



因應國際情勢強化經濟社會及民生“國安”韌性特別條例（韌性特別條例）經費上限為5700億元，“行政院會”今天通過據此編列的特別預算案，歲出共新台幣5500億元，經費財源將編列移用以前年度歲計賸餘4444億元及舉借債務1056億元支應。



《中央社》報導，預算案重點包含普發現金編列2360億元、強化韌性部分1500億元、支持產業780億元、挹注勞健保基金300億元、加強照顧弱勢提供關懷服務210億元、強化高等教育人才培育200億元，以及安定就業150億元，另外200億元將留作後續編列額度，視國際情勢影響再行編列用於產業支持。



以部會別來看，韌性特別預算案經費編列最高的為“財政部”，共編列2500億元，其中辦理強化民眾消費韌性普發現金達2360億元，其餘則為支持產業應對美國對等關稅新政措施，包含企業貿易融資利息減碼（收）及輸出保險費用減免。



經費第2高為“國防部”，共編列1132億元，用於辦理軍民資通作業環境韌性與設備效能提升計劃、重要防護設施改善計劃、作戰區通資基礎設備（施）提升計劃、指管系統韌性及資安防護擴充計劃等所需經費。



“經濟部”460億元居第3，主要是支持產業應對美國對等關稅新政措施，包含針對受美國關稅影響業者提供融資保證與中小微企業利息減免、補助廠商及公協會參展拓銷等。

