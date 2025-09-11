台中市表揚孝行楷模與優秀宗教團體

台中市政府表揚170家宗教團體及28名孝行楷模。（台中市政府提供） 中評社台中9月11日電／台中市政府民政局10日舉辦“宗教團體及孝行楷模表揚大會”，表彰全市28位孝行楷模感人事蹟及170家長期投入公益、積極響應環保政策的宗教團體。



台中市政府民政局副局長陳寶雲代表中國國民黨籍台中市長盧秀燕出席頒獎，肯定孝行楷模身體力行孝道，帶動社會向善風氣。感謝宗教團體秉持慈善精神，長年深耕社會服務，盼藉由公開表揚拋磚引玉，凝聚更多力量投入公益與節能減碳，共同打造永續幸福城市。



今年獲選的孝行楷模年齡橫跨長者與青少年，每位皆有動人故事，展現孝道的實踐精神。其中，北區王梅東先生20多年來往返台中與嘉義，與弟弟共同照顧高齡失智的父親及長期洗腎的母親。期間更曾抗癌，仍堅持親力親為，孝行感人至深。大里區石淑芬女士30年如一日獨力照顧失智中風的婆婆，從飲食到醫療起居皆親自打理，並重視其身心靈發展，深獲鄰里讚譽。



太平區余素卿女士則毅然放下事業，專心照顧罹患氣喘與肺疾的公公，即便在疫情期間病情惡化，仍透過長照及居家醫療細心照護，展現兼具專業與孝心的典範精神。新社區陳茂盛先生視繼母如親母，與家人三代同堂，悉心照料、無微不至，孝行義舉成為鄰里佳話。以上4人同時獲“內政部”頒發“2025年‘全國’孝行獎”，實為當代孝道的最佳表率。



此外，大會亦表揚170家積極投入公益及響應環保政策的宗教團體。其中，萬春宮等89家獲頒“宗教團體捐資興辦公益慈善及社會教化事業績優單位”；另有台中市玉闕朝仁宮等77家通過“低碳認證”。台中市道教會、台中市道教聯合總會、台中市佛教會及大台中佛教會則榮獲“特別貢獻獎”，表彰其長年致力於宗教公益與社會教化工作。民政局期盼未來持續與宗教團體攜手合作，共同築構低碳、宜居、幸福的大台中。

