乙未抗日130週年　台南市府出書重返戰場

台南市政府發表新書眾人合影。（照：台南市府提供） 中評社台南9月11日電／今年適逢“1895乙未抗日”130週年，臺南市政府文化局與麗文文化事業合作出版新書《臺灣變番邦，日本無頭鬃—1895乙未抗日臺南戰場巡禮》，並於今天在麗文校園書局成大店舉行新書發表會。活動由文化局專門委員方敏華主持，邀請作者鄭道聰分享研究成果，帶領讀者以全新視角重返乙未抗日的歷史現場。



新書由臺南市文化協會鄭道聰撰寫，歷經兩年田野調查與文獻爬梳，完整記錄1895年10月10日至21日期間日軍進入臺南的軍事行動與地方抵抗歷程。書中指出，當時日軍重組南進軍，在急水溪及曾文溪流域遭遇鄉民頑強抵抗，短短十天內至少發生四十餘場大小戰役，包括遭遇戰、突擊戰、對抗戰與清剿戰，留下許多英勇事蹟。鄭老師亦清查出22間由鄉民興建、專祀殉難者的祠廟，重建戰役場域脈絡，追念先民保鄉衛土的壯烈精神。



書名“臺灣變番邦，日本無頭鬃”取材自當時臺南流傳的歌謠，反映人民在政權更迭與文化衝擊下的複雜情緒。日本人以剪髮象徵文明，而臺灣人視辮髮為儒家禮制的一部分，因時局被迫割辮的痛苦，成為本書情感核心，呈現當年無奈與悲憤的心境。



文化局專委方敏華表示，市府長年致力推動文化保存與歷史教育，透過出版、展覽與走讀等方式，讓歷史不再只是書頁上的文字，而能走進城市角落、融入日常生活。



此次新書發表不僅是對乙未抗日的追思，更是文化扎根的重要實踐。她誠摯邀請市民朋友透過閱讀與走訪，回望130年前先民的勇氣，並思索如何延續這份守護土地的精神，共同走向更堅實的未來。



此外，臺南市文化協會亦規劃三場乙未戰役導覽活動：10月4日舉辦“臺灣變番邦，日本無頭鬃——1895臺灣民主國在臺南”導覽，走尋臺灣民主國在臺南的最後歷程與遺跡；10月5日及18日則辦理“干戈滿地孤城險——1895乙未抗日古戰場巡禮”，以車行方式重走日軍南下路線，拜謁抗日殉難祠廟，向保鄉衛土的英烈致敬。