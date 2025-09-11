賴清德反擊藍白縣市　台中市府喊話

台中市長盧秀燕。（中評社 資料照） 中評社台北9月11日電／針對修正後的《財政收支劃分法》引發的地方預算分配爭議，中國國民黨籍台中市長盧秀燕10日號召15縣市首長共同簽署聲明，並喊話“中央”“放下大砍地方政府補助款和分配款的屠刀”。對此賴清德11日上午回應，表示“屠刀一直都不在民進黨的手上”。盧秀燕11日未有公開行程，台中市政府財政局則呼籲“中央”應秉持《財劃法》修法精神合理分配。



賴清德11日前往新竹新埔褒忠義民廟受訪時痛批，在野黨修法“鑄成大錯”，是因藍營縣市首長地方包圍“中央”、“國會”過半又拒絕覆議，導致新版財劃法出現三大問題：水平分配不均，南部縣市分得較少；垂直分配不公，營業稅全歸地方，“中央”明年被迫舉債3000多億元；以及事權未統一，強調“屠刀一直不在民進黨手上”，並指“行政院長”卓榮泰將與各縣市長分批會談，呼籲財力較佳縣市應兼顧弱勢，共尋解方。



帶頭喊出“放下屠刀”的盧秀燕11日沒有公開行程，面對賴清德“屠刀一直不在民進黨手上”未做回應。



台中市政府財政局表示，請“中央”依照財劃法修法精神，將明年度“中央”統籌分配稅款未分配的345億元，儘速分配到地方，且不應因為地方得到的統籌分配款增加，就縮減地方補助款，才能實質增加地方財源，解決縣市政府普遍財源不足的困境，提高地方財政自主權並加速建設。