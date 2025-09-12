中評專論：藍白合氣勢上揚　賴清德急上火線

賴清德11日在新竹義民廟前接受媒體聯訪，談及地方爭取補助款等事宜，開嗆藍白。（中評社 盧誠輝攝） 中評社台北9月12日電（評論員 林淑玲）中國國民黨籍台中市長盧秀燕10日串連藍白15縣市首長開記者會，爭取地方補助款，喊話綠營“放下屠刀”。賴清德11日親上火線反嗆盧秀燕與蔣萬安。台灣政壇繼大罷免之後又開了新戰場。



藍白地方首長追討補助款，源於日前修正《財政收支劃分法》留下的爭議。這原是“行政院”與各地方政府要去協調的事，“政院”11日也已宣布，院長卓榮泰訂13日周六邀請22位地方首長討論，上午場邀北北基桃竹竹高屏澎金馬，下午場苗中彰投雲嘉南。在開談前夕，賴清德卻搶先跳出來，撲向藍白開火。



賴清德還沒開談就先打的動作，升高地方補助款協調的衝突，增添周六協調的難度。賴明顯是鎖定可望代表國民黨參選2028的盧秀燕，要壓制她的聲勢。盧最近宣布不選國民黨主席，加大政治性動作，營造自己是地方領頭羊氣勢。盧大位之路在黨內幾無對手，地方補助款涉民生，正好給了她極佳發揮機會，繼10日記者會後她手裡應該還有招，不會讓賴佔便宜。



民進黨大罷免大失敗後氣勢低迷，賴清德施政滿意度掉到只剩下3成，比民進黨4成左右的基本盤更低，賴陷入執政以來的低谷。而近來，前台灣民眾黨主席柯文哲交保，盧秀燕加碼政治動作，鼓舞了藍白支持者，不論藍白都喊出以2028下架賴清德為目標，雙方對2026地方選舉、2028大選合作都有高度共識。地方補助款事件可看出賴急著想要翻轉氣勢，不惜站上第一線。



賴清德的焦急來自，最近不止搞不定在野黨，連黨內都有一連串問題。因大罷免大失敗被逼宮的“立法院”黨團總召柯建銘抗命拒辭，搞得高層灰頭土臉。賴日前在一場黨內會議中索性稱，他不會影射誰是戰犯，會扛起全責，還說“我就是戰犯，要找戰犯就找我”。賴這些話有些無奈，但與其繼續糾纏，只能這樣加快清理戰場，好從大罷免大失敗陰影中走出來，打下一場仗。



對於在野黨，儘管賴清德在大罷免落幕後受訪強調，台灣社會應“休養生息”，現在完全沒休息到，又開火了。這似又複製大罷免的衝突，明明可以不要對立得那麼嚴重，且勝算也不高，綠營卻要整個蹽下去拚大罷免，最後又慘輸。《財劃法》的事明明可以好好處理，現在賴清德親上火線後，事情又複雜了。